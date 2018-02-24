Смертельное ДТП под Харьковом: после столкновения авто наехало на пешехода [ Редактировать ]
На трассе Харьков-Чугуев, недалеко от поселка Рогань, произошло смертельное ДТП. Об этом сообщают в отделе коммуникации Нацполиции Харьковской области.
По данным ведомства, сегодня, 24 февраля, около 5:00 на автодороге Daewoo под управлением 48-летнего харьковчанина столкнулся с ВАЗом, в результате чего последний автомобиль наехал на пешехода.
Оказавшийся под колесами ВАЗа 26-летний житель поселка Докучаевское от полученных травм погиб на месте.
Правоохранители внесли информацию об аварии в журнал Единого учета заявлений и сообщений. Сейчас полиция решает вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 ("нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами") УК Украины.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Напомним, что под Киевом при странных обстоятельствах погиб военный.
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