В субботу, 24 февраля Украина выберет своего представителя на песенный конкурс "Евровидение-2018", который пройдет в Португалии.

За право выступить на главной сцене конкурса, в мае этого года, будут: победители второго полуфинала TAYANNA, MELOVIN, KADNAY, и триумфаторы первого полуфинала VILNA, LAUD и The Erised.

Организаторами в этом году, как и в прошлом, стали СТБ и UA:Перший.

Все шесть конкурсантов выйдут в таком порядке:

Группа KADNAY, второй выступит певица TAYANNA, третьими на сцену выйдет группа The Erised.

Четвертый номер достался LAUD. Проект VILNA выступит под номером 5. А закроет финал национального отбора на "Евровидение-2018" MELOVIN.

18:50 Финал посетила участница нацотбора на Евровидение-2016, украинская певица Тоня Матвиенко. В комментарии podrobnоsti.ua артистка призналась, что поддерживает певицу TAYANNA.

19:07 Член жюри нацотбора Евгений Филатов рассказал, что будет оценивать и выбирать артиста по трем критериям. "Песня, голос, и то, что происходит на сцене. Шансы у всех равны".

19:09 А вот Джамала была более откровенна. Она призналась, что ждет максимум от каждого из финалистов.

"Я шалено вражена рівнем виконавців, ми маємо неймовірну співачку Соню Сухорукову, TAYANNA, чудових хлопців! Я би хотіла побажати вам, щоб ви починали співати з першої ноти! У вас пісня починається десь в кінці, тому що важко оцінювати пісню, коли ви починайте співати наприкінці. Я бажаю всім зібратися і видати максимум" - сказала Джамала.

19:11 "Я желаю всем хорошего конкурса. Я оцениваю только конечный результат. Если это будет лучше - то так и будет. У меня есть четверка лидеров, которых я, конечно, не скажу. Пусть победит достойный",- завуалированно ответил Андрей Данилко.

19:21 Финал начинается! Совсем скоро узнаем, кто представит нашу страну на "Евровидении".

19:22 На сцену вышла группа KADNAY.

Жюри достойно оценили парней. Джамала призналась, что это лучше, чем было в полуфинале.

А вот Андрей Данилко раскритиковал постановку номера. "Филипп, скажи маме, если ей это интересно, пусть она меня наберет, я ей посоветую. (Елена Коляденко, украинский режиссер и постановщик номера группы -Ред.). Выступаете вы просто блестяще, но нет музыкального крючка. Это как тарелка без еды. У меня есть ощущение, что вам не хватает музыкальной идентификации".

19:30 На сцену вышла невероятная и артистичная TAYANNA.

19:37 Андрей Данилко заявил, что артистка видимо поет под фонограмму, так-как к нему обращались с вопросом, а правда ли это?

На что певица ответила: "Це все уроки, це важкий труд, коли ти по вісім годин на день співаєш, танцюєш, стрибаєш і при цьому співаєш, ти закохуєшься в музику і просто чисто співаєш".

Тогда Данилко попросил организаторов включить минус, под который артистка снова спела свою песню "Леля". А вот люди, сидящие в зале, раскритиковали продюсера, из-за чего возникла словесная перепалка.

19:58 на сцене группа The Erised

Члены жюри признались, что песня у группы неплохая, но как воспримут ее в Европе, неясно.

Джамала сказала, что солистка группы Соня Сухорукова невероятная вокалистка, но номер и сама постановка ее не зацепила. А Данилко заявил, что выступление группы The Erised сегодня было слабое.

Напомним, в первом полуфинале The Erised получили аж 8 балов от жури.

20:13 а сейчас на сцену вышел победитель первого полуфинала певец LAUD





И хоть в первом полуфинале члены жюри практически единогласно поставили певцу наивысший балл 9, сегодня Джамала призналась, что не видит песню, которую поет LAUD на "Евровидении" в Лиссабоне. Такое же мнение выразил и Андрей Данилко.

20:40 Проект VILNA вышел на сцену финала нацотбора

Джамала сказала, что в финале артистка выступила слабее, чем в первом полуфинале. Вам нужно набраться сил, потому что на самом конкурсе вы не имеете права дать слабинку.

Андрей Данилко отметил, что вокал артистки сегодня расстроил его.

20:56 MELOVIN закрывает финал цацотбора.

Джамала заявила, что фанаты артистка угрожали ей. Певица призналась, что получала нелестные отзывы и звонки с угрозами. При этом она призналась, что певец достойно выступил в финале нацотбора.

А вот Евгений Филатов отметил, что "судя по реакции зала, и количеству проголосовавших, я так понимаю, что зрители со своим победителем уже определился. Сама песня сделана - это входной билет на "Евровидение".

21:07 Все финалисты выступили, и теперь линии для голосования открыты!

Вы можете отдать свой голос, отправив смс с кодом участника на номер 7766. Или проголосовать бесплатно в приложении "Телепортал".

1 KADNAY

2 TAYANNA

3 THE ERISED

4 LAUD

5 VILNA

6 MELOVIN

В комментарии журналисту podrobnosti.ua украинский музыкант и солист проекта Pianoбой Дмитрий Шуров рассказал, за кого отдаст свой голос.

"Буду голосовать за всех. Мне нравится, что поменялась организация конкурса, после того, как им начал интересоваться СТБ, но самое главное, украинцев интересует этот конкурс. Ведь музыка - это главное. Тут разная музыка. Ведь и поп-музыка, и джаз требует аудиторию. И сейчас, молодые украинские музыканты могут получить от этого проекта свою аудиторию, а украинцы смотрят еще, потому что им интересно узнать новых, молодых артистов",- сказал Шуров.

Во время перерыва все финалисты национального отбора охотно общаются с журналистами. Так, солистка проекта VILNA в эксклюзивном комментарии нашему сайту призналась, что если выберут ее представлять Украину на "Евровидении" она покажет невероятный номер на главной сцене в Португалии, и возьмет с собой в роли советчиков и наставников членов жюри нацотбора.