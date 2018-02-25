Тайская "Мисс толстушка". Разорившаяся дочь Элвиса Пресли. И загадочный клад в Скалистых горах. Об этом и не только - смотрите далее в нашем обзоре.

На спутнике Земли нашли достаточные для колонизации запасы воды. По мнению ученых Института космических исследований в Боулдере, штат Колорадо - вода распространена по всей поверхности Луны, а не только в полярных регионах, как считалось ранее.

К таким выводам ученые пришли, проанализировав данные двух орбитальных зондов. В НАСА полагают, что эти результаты помогут понять, можно ли использовать воду на сателлите как ресурс.

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"Мисс Толстушку" выбрали в тайской провинции Накхонратчасима. Конкурс нестандартной женской красоты тут проходит ежегодно - за несколько месяцев до традиционного соревнования длинноногих моделей за титул "Мисс Таиланд" в Бангкоке.

В этом году звание самой красивой досталось трансгендерной красавице весом в один центнер - Бандите Санкачарт. Она подошла по всем параметрам - ее вес не меньше 80 килограммов, она уверенно держится на сцене и излучает положительную энергию.

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Единственная дочь поп-короля Элвиса Пресли - Лиза-Мария - погрязла в долгах. По словам певицы, ее задолженность по кредитной карте составляет уже полмиллиона долларов. А от состояния в 100 миллионов осталось всего 14 тысяч. В банкротстве 50-летняя певица обвиняет своего бизнес-менеджера Барри Сигела.

Тот, дескать, инвестировал ее деньги в нерентабельные проекты. Лиза-Мария подала на Сигела в суд. Тот все обвинения Пресли отрицает.

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Они носят прическу Маллет, как Стивен Сигал и Джон Траволта в 80-х, танцуют под музыку из той же эпохи и отращивают длинные усы. В австралийском Курри-Курри прошел ежегодный фестиваль винтажа. Кто-то сюда приходит, чтобы вспомнить молодость, кто-то чтобы посмотреть, как развлекались его родители, а кому-то - просто хочется выгулять свои старые леопардовые лосины. Но как бы там ни было, на денек попасть в прошлый век интересно всем.

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Богатые тоже прячут. Эксцентричный миллионер спрятал клад в Скалистых горах. Уже четвертый человек погиб, пытаясь его найти. Закопать сундук с сокровищами Форрест Фенн решил в середине 90-х, когда ему диагностировали рак. Болезнь удалось остановить, но идея с кладом никуда не делась.

В 2010 году Фенн опубликовал свою автобиографию под названием "Страсть погони". В книге миллионер оставил девять подсказок, зашифрованных в стихотворении, и предложил читателям взяться за поиски сокровищ. Сейчас разгадать стихи и найти драгоценности - пытаются тысячи людей.

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Кайли Дженнер случайно обрушила стоимость соцсети на миллиард долларов. Одна из сестер семейства Кардашьян написала у себя в Твиттере, что больше не заходит в Snapchat - популярное в США приложение. После этого стоимость акций компании моментально просела на 6 процентов. Таким образом буквально за сутки Snapchat потерял почти полтора миллиарда долларов капитала.