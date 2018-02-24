Красный крест уволил участников секс-скандала [ Редактировать ]
Более 20 сотрудников Красного Креста уволены за использование секс-услуг. При этом одна из главных функций миссии как раз - борьба с сексуальным насилием. Расследование инициировали после неоднократных скандалов и жалоб на непристойное поведение сотрудников гуманитарных миссий.
Установлено как минимум шесть случаев сексуального насилия над детьми. Еще один скандал разразился вокруг британской Oxfam, которая помогает бедным, - выяснилось, что организация прикрывала случаи сексуальных преступлений со стороны ее сотрудников, работавших на Гаити.
по теме
Британских правозащитников уличили в отдыхе с малолетними проститутками
Проституция, порнография и запугивания. И все это под прикрытием благотворительной организации, призванной помогать нуждающимся. В Британии разрастается скандал вокруг международной компании "Оксфем".
Полиция подтвердила законность обысков женщин в Оболонском суде
Полицейские на законных основаниях просили женщин раздеваться и показывать грудь. Об этом в своем Фейсбуке написал спикер Нацполиции.
Жителі Полтавщини вимагають ліквідувати місцеве звалище
Місцевий полігон мали б закрити ще 12 років тому, але він продовжує приймати непотріб, постійно росте і давно вийшов за визначені межі. Як живеться місцевим, чому їхні протести лишаються поза увагою влади, і хто головний на смітнику?
Дорожний скандал у Смілі: хто відповідатиме за ремонт доріг
У Смілі на Черкащині разом зі снігом зійшов і весь асфальт на дорогах. Через райцентр пролягають дві траси Державного значення, але через суцільні ями та вибоїни рух на них - майже заблокований.
У Києві мешканці Дніпровського району протестують проти не законної забудови
Щоразу, коли мешканці сусідньої багатоповерхівки, які потерпають від будівельного свавілля, викликають правоохоронців, - будівельники, як за командою, зупиняють роботи. Слідчому, який приїхав зафіксувати порушення закону, залишається лише руками розводити. Його навіть на будівельний майданчик не допустили.