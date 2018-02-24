Более 20 сотрудников Красного Креста уволены за использование секс-услуг. При этом одна из главных функций миссии как раз - борьба с сексуальным насилием. Расследование инициировали после неоднократных скандалов и жалоб на непристойное поведение сотрудников гуманитарных миссий.

Установлено как минимум шесть случаев сексуального насилия над детьми. Еще один скандал разразился вокруг британской Oxfam, которая помогает бедным, - выяснилось, что организация прикрывала случаи сексуальных преступлений со стороны ее сотрудников, работавших на Гаити.