Полиция Польши задержала хакера-украинца [ Редактировать ]
В Польше задержали хакера-украинца. 44-летний мужчина находился в базе данных розыска Интерпола. Польским правохранителям стало известно, что он может скрываться в южной части страны, они начали слежку. В конце концов, сотрудники Центрального следственного бюро Польши, которые отвечают за борьбу с киберпреступностью, при участии американского ФБР нашли хакера в городе Бельско-Бяла. И задержали во время спецоперации.
Украинца подозревают в участии в организованной преступной группировке, распространении вредоносных программ и хакерских атаках. Программы отслеживали, а затем использовали данные кредитных карт. Ущерб, нанесенный преступниками, достигает нескольких сотен миллионов долларов.
Сейчас украинец находится под арестом в Польше и ожидает решения об экстрадиции в США. Ему грозит до 30 лет лишения свободы.
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