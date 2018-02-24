В Польше задержали хакера-украинца. 44-летний мужчина находился в базе данных розыска Интерпола. Польским правохранителям стало известно, что он может скрываться в южной части страны, они начали слежку. В конце концов, сотрудники Центрального следственного бюро Польши, которые отвечают за борьбу с киберпреступностью, при участии американского ФБР нашли хакера в городе Бельско-Бяла. И задержали во время спецоперации.

Украинца подозревают в участии в организованной преступной группировке, распространении вредоносных программ и хакерских атаках. Программы отслеживали, а затем использовали данные кредитных карт. Ущерб, нанесенный преступниками, достигает нескольких сотен миллионов долларов.

Сейчас украинец находится под арестом в Польше и ожидает решения об экстрадиции в США. Ему грозит до 30 лет лишения свободы.