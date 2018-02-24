В Польше судят работодателя пострадавшей от инсульта украинки [ Редактировать ]
Польские правоохранители выдвинули первые обвинения недобросовестному работодателю, который бросил на улице украинку с инсультом. Он будет отвечать в суде за нелегальное трудоустройство пострадавшей и ее родной сестры. Кроме того, прокуратура Познани инициировала уголовное дело по статье о неоказании помощи.
А на фирме работодателя инспекторы труда проводят тщательную проверку, результаты которой будут известны в конце марта. Напомню, 14 февраля у киевлянки Оксаны, которая нелегально работала в соседней стране, случился инсульт. Женщину парализовало.
Тогда работодатель вывез на автомобиле в соседний город и бросил на одной из скамеек недалеко от остановки автобуса. Затем вызвал не скорую, а полицию - к якобы пьяной женщине.
"Полиция расследует это дело. Мужчину обвиняют в нелегельном трудоустройстве двух работниц, он обязан был официально оформить их при приеме на работу. Уголовным кодексом предусматривается до двух лет лишения свободы за такие действия", - говорит Мацей Швециховский, пресс-секретарь полиции Познани.
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