Польские правоохранители выдвинули первые обвинения недобросовестному работодателю, который бросил на улице украинку с инсультом. Он будет отвечать в суде за нелегальное трудоустройство пострадавшей и ее родной сестры. Кроме того, прокуратура Познани инициировала уголовное дело по статье о неоказании помощи.

А на фирме работодателя инспекторы труда проводят тщательную проверку, результаты которой будут известны в конце марта. Напомню, 14 февраля у киевлянки Оксаны, которая нелегально работала в соседней стране, случился инсульт. Женщину парализовало.

Тогда работодатель вывез на автомобиле в соседний город и бросил на одной из скамеек недалеко от остановки автобуса. Затем вызвал не скорую, а полицию - к якобы пьяной женщине.

"Полиция расследует это дело. Мужчину обвиняют в нелегельном трудоустройстве двух работниц, он обязан был официально оформить их при приеме на работу. Уголовным кодексом предусматривается до двух лет лишения свободы за такие действия", - говорит Мацей Швециховский, пресс-секретарь полиции Познани.