В США продают неграмотное резюме Стива Джобса [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
В США выставили на аукцион резюме Стива Джобса, датированное 1975 годом, передает BBC.
Стоимость документа - приблизительно 50 тысяч долларов.
Молодой Джобс допустил в резюме несколько орфографических ошибок и написал, что является "техником электроники или инженером-конструктором" и владеет компьютером.
Отвечая на вопрос, есть ли у него доступ к автомобилю Джобс ответил "возможно, но вообще-то нет".
Также в анкете Джобс сообщил, что у него нет телефона. Вместо адреса он указал "смотрите колледж". Также указано, что он посещал школу в Портленде, штат Орегон.
Удалось ли тогда Джобсу устроиться на работу остается загадкой.
Ранее мы рассказывали о том, что в Лондоне на аукционе выставили письма Греты Гарбо.
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