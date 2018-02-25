В США выставили на аукцион резюме Стива Джобса, датированное 1975 годом, передает BBC.

Стоимость документа - приблизительно 50 тысяч долларов.

Молодой Джобс допустил в резюме несколько орфографических ошибок и написал, что является "техником электроники или инженером-конструктором" и владеет компьютером.

Отвечая на вопрос, есть ли у него доступ к автомобилю Джобс ответил "возможно, но вообще-то нет".

Также в анкете Джобс сообщил, что у него нет телефона. Вместо адреса он указал "смотрите колледж". Также указано, что он посещал школу в Портленде, штат Орегон.

Удалось ли тогда Джобсу устроиться на работу остается загадкой.

Ранее мы рассказывали о том, что в Лондоне на аукционе выставили письма Греты Гарбо.