В Китае заявили о вреде санкций США против КНДР [ Редактировать ]
Официальный представитель МИД Китая Ген Шуан заявил, что санкции США против Северной Кореи вредят интересам Китая, передает Синьхуа.
Дипломат заявил, что ограничительные меры против физических и юридических лиц из Китая, Тайваня, Сингапура и Гонконга - ошибочные и могут повредить сотрудничеству.
Накануне президент США Дональд Трамп назвал расширенные санкции против КНДР самыми жесткими в истории.
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