США створили спецпідрозділ проти втручання у вибори

Білий Дім розглядає нові санкції проти Росії у відповідь на втручання у президентські вибори 2016 року та минулорічні кібератаки. У цьому запевнили в адміністрації Трампа, відповідаючи на критику з боку Конгресу США щодо млявого реагування на дії РФ.