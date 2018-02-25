На Индонезию обрушились сильные наводнения, есть жертвы [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
На острове Ява (Индонезия) из-за наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, погибли люди, передает Синьхуа.
В результате стихийного бедствия погибли 16 человек, многие считаются пропавшими без вести. Спасатели продолжают поисковые операции.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о масштабных наводнениях в Боливии.
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