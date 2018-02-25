Вони перемогли смерть: дивовижні історії одужання онкохворих дітей

Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день онкохворої дитини. У столиці до цієї дати презентували соціальний проект "Життя починається знов". 15 дітей розповіли свої історії - як щомиті боролися за життя і врешті перемогли рак.