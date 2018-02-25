Олимпиада-2018: названо число заразившихся опасным вирусом [ Редактировать ]
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Во время зимней Олимпиады в Пхенчхане (Южная Корея) распространился опасный вирус, сообщил глава оргкомитета Олимпийских игр Ли Хим Бом.
"За время Игр было 323 заболевших норовирусом, 18 из них остаются на карантине", - отметил он.
Норовирус вызывает острую желудочно-кишечную инфекцию. Он заразен и передается в том числе через еду или воду.
Ранее мы сообщали о смерти журналиста в Олимпийской деревне.
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