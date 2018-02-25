25 февраля: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
25 февраля - 56-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 309 дней.
Религиозные праздники и памятные дни
Католицизм
- память Марии Адеодаты Пизани;
- память Тарасия Константинопольского;
- память Вальпурги Хайденхаймской.
Православие
- память Иверской иконы Божией Матери (IX в.);
- память святителя Алексия, митрополита Московского и всея России, чудотворца (1378);
- память святителя Мелетия, архиепископа Антиохийского (381);
- память преподобной Марии, именовавшейся Марином, и отца ее Евгения (VI в.);
- память святителя Антония II, патриарха Константинопольского (ок. 895—901);
- память преподобного Вассиана Угличского, ученика преподобного Паисия Угличского (1509);
- память святителя Мелетия, архиепископа Харьковского (1840);
- память преподобного Мелетия Ипсенийского (XIX в.);
- празднование в честь Кипрской (Стромынской) иконы Божией Матери (переходящее празднование в 2018 году)
Именины 25 февраля
Католические: Адеодата, Вальпурга, Мария, Тарасий
Православные: Алексей, Антоний, Вассиан, Евгений, Мария, Мелетий, Плутин, Саторнил, Урван, Христ
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