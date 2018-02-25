В свои 38 лет - Наталья Самойленко не уверена, что может встретить завтрашний день. Четыре года назад у нее диагностировали рак молочной железы, и она его победила. Но через полтора года - произошел рецидив с метастазами в легкие, печень и кости. Единственный препарат, который не позволяет болезни развиваться, - импортный Трастазумаб. Его Наталье через капельницу вводят раз в три недели. Один сеанс - почти 2 тысячи долларов. До первого января лекарством Наталью, хоть и с перебоями, обеспечивали в онкодиспансере.

"Рекомендовано его принимать всю оставшуюся жизнь. Жизнь моя зависит конкретно от этого препарата, и вот два месяца назад сказали: вот этот указ, что он не включен в список, этот препарат и главврач сказал - Наташа, я не знаю, что делать… и я прекратила лечение", - рассказывает Наталья Самойленко, пациентка Черкасского областного онкодиспансера.

Речь - о Национальном перечне препаратов, закупаемых за бюджетные средства. В прошлом году Минздрав попросту не внес Трастазумаб в список, как и альтернативное лекарство. А только в Черкасском онкодиспансере в лечении им нуждаются еще, как минимум, 11 пациентов. Замначальника Облздрава уверяет: хоть препарат и исключили из перечня, в больнице он должен скоро появиться - Минздрав все же закрывает прошлогодние заявки.

"- Заявка з 2017 року. Частина препаратів почала надходити, уже почали, там декілька препаратів з 17 року почали надходити".

Закупать препарат за деньги региональных бюджетов - Кабмин не запрещает. Но по факту, сделать это - невозможно.

"Цей препарат можна буде закупити тільки в тому випадку, якщо буде стовідсоткове забезпечення пацієнтів онкологічного диспансеру лікарськими засобами, внесеними до національного переліку", - говорит Лариса Кошевая, - заместитель начальника управления здравоохранения Черкасской ОГА.

Вот только такого - стопроцентного обеспечения препаратами из списка - ни активисты, ни пациенты не припоминают. Кроме препаратов для онкобольных, из Национального перечня Минздрав убрал десятки жизненно важных дорогостоящих медикаментов от Гепатита Ц и редких заболеваний. При этом в министерстве даже словом не обмолвились - каким образом региональные бюджеты могут проводить подобные закупки.

"Онкология - самая болючая и самая дорогая. Но на самом деле, ситуация с национальным перечнем и с тем, что сейчас происходит, она касается совершенно всех нас, потому что мы не знаем, как будет завтра, если придется обратиться в больницу - с тем же самым аппендицитом", - говорит Людмила Пухляк, основатель интернет-сообщества "Онкобудни".

На наш запрос о будущем исключенных из Национального перечня препаратов - в Минздразе ответили сухо и обтекаемо. Дескать, тот же Трастазумаб хоть и рекомендуется внести в перечень, но сперва - следует обосновать экономическую целесообразность его покупки. Для себя Наталья это уже давно сделала - от Трастозумаба сейчас зависит ее жизнь. Когда препарат с перебоями поставляли в больницу, девушке приходилось покупать его самостоятельно, для этого она даже продала квартиру, но деньги - уже давно закончились.

"- У них есть акция - ты берешь три упаковки - это сразу 100 тысяч и потом выдается корешок, заполняется врачом и третья тебе дается бесплатно".

Уже два месяца Наташа просит через соцсети помочь ей собрать деньги на новую дозу Трастозумаба. И медикамент ей нужен уже сейчас. Иначе завтра для Натальи может не наступить.