Британский астронавт Тип Пик заявил, что люди впервые полетят на Марс уже через 20 лет, передает The Independent.

Он отметил, что важную роль в этом сыграют частные компании в космической отрасли.

В частности, астронавт считает, что недавний запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy, осуществленный компанией Илона Маска SpaceX, ознаменовал новую эру в освоении космоса.

Кроме того, он выразил уверенность в том, что проект по созданию обитаемой окололунной станции станет ключевым в вопросе исследования космоса.

"Мы вступаем в новую эру освоения космоса. Я думаю, что высадка людей на Марсе произойдет в конце 2030-х годов", - сказал астронавт.

Отметим, Тип Пик участвовал в основных космических экспедициях МКС-46/47. На Международной космической станции он проработал 186 суток.

Напомним, ранее мы писали, что на Луне оказалось достаточно воды для поселения там человека.