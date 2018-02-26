Samsung выпустила робота-грузчика [ Редактировать ]
Корейская корпорация Samsung заявила о завершении работы над человекоподным роботом с искусственным интеллектом Saram.
Saram - это робот-манипулятор, который будет использоваться в основном для подъема или перемещения тяжелых предметов на заводских складах компании. Однако инженеры Samsung заявили о планах расширить функционал Saram для использования в хирургии или работе на дому.
Компания Samsung завершила разработку технологии вертикального хождения роботов, которая позволяет двуногим роботам поддерживать стабильную осанку, регулируя угол голеностопного сустава при изменении наклона поверхности.
Также в плана значится разработка робота, который сможет распознавать местность и собирать визуальную информацию для последующего создания карты.
Saram - переводится с корейского как "человек". Этот товарный знак Samsung зарегистрировала еще в прошлом году.
Ранее компания представила самый объемный в мире SSD-накопитель.
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