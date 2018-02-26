В России в ресторане быстрого питания McDonald’s произошла трагедия - 16-летняя посетительница потеряла сознание прямо в помещении.

Об этом сообщает региональное Следственное управление СК России.

Сообщается, что девочка, которая пришла перекусить в компании нескольких подруг, внезапно почувствовала себя плохо и упала в обморок.

На место опреативно вызвали скорую помощь, однако медики успели лишь констатировать смерть.

Теперь в обстоятельствах гибели 16-летней школьницы будет разбираться Следственный комитет. Предварительно установлено, что девочка в последнее время все чаще жаловалась на боли в сердце, но обращалась ли она к медикам - неизвестно.

"Следствием проводятся проверочные действия и экспертные исследования, направленные на установление причины смерти девушки и всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Связана ли смерть школьницы с приемом пищи - пока неизвестно.

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