В Словакии застрелили 27-летнего журналиста-расследователя Яна Кучака и его девушку.

Об этом сообщает DW.

Их тела нашли в доме в населенном пункте Велка Мача близ города Трнава. Журналисту прострелили грудь, его девушке - голову.

По мнению правоохранителей, журналиста убили за профессиональную деятельность. Как отметил глава словацкой полиции Тибор Гашпар, доказательства указывают на то, что убийство было спланированным, а не спонтанным.

Убитый журналист был достаточно известен благодаря расследованию налогового мошенничества. Прежде всего он обличал бизнесменов-нарушителей, которые, по данным исследований журналиста, имели связи с правящей в Словакии социал-демократической партией и даже организованными преступными группировками.

Накануне трагически умерла известная журналистка.