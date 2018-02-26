Известного журналиста и его девушку застрелили в собственном доме [ Редактировать ]
В Словакии застрелили 27-летнего журналиста-расследователя Яна Кучака и его девушку.
Об этом сообщает DW.
Их тела нашли в доме в населенном пункте Велка Мача близ города Трнава. Журналисту прострелили грудь, его девушке - голову.
По мнению правоохранителей, журналиста убили за профессиональную деятельность. Как отметил глава словацкой полиции Тибор Гашпар, доказательства указывают на то, что убийство было спланированным, а не спонтанным.
Убитый журналист был достаточно известен благодаря расследованию налогового мошенничества. Прежде всего он обличал бизнесменов-нарушителей, которые, по данным исследований журналиста, имели связи с правящей в Словакии социал-демократической партией и даже организованными преступными группировками.
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