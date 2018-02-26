Проживающие в Киеве пенсионеры, в среднем, получают самые высокие пенсии в Украине. Об этом говорится в опубликованном отчете Пенсионного фонда.

Самый высокий средний размер пенсионной выплаты на 1 января 2018 года зафиксирован в Киеве - 3,332 тыс грн.

На втором месте оказалась Донецкая область со средним размером пенсии в 3,268 тыс грн, на третьем - Луганская с 2,986 тыс грн.

Затем в списке самых высоких пенсий идут Днепропетровская - 2,853 тыс грн, Запорожская - 2,681 тыс грн, Харьковская - 2,53 тыс грн и Киевская области - 2,501 тыс грн.

Ранее Podrobnosti.ua рассказывали, как будут начислять пенсии в 2019 году.