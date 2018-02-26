Пенсии в Украине: в каком городе самые высокие выплаты [ Редактировать ]
Проживающие в Киеве пенсионеры, в среднем, получают самые высокие пенсии в Украине. Об этом говорится в опубликованном отчете Пенсионного фонда.
Самый высокий средний размер пенсионной выплаты на 1 января 2018 года зафиксирован в Киеве - 3,332 тыс грн.
На втором месте оказалась Донецкая область со средним размером пенсии в 3,268 тыс грн, на третьем - Луганская с 2,986 тыс грн.
Затем в списке самых высоких пенсий идут Днепропетровская - 2,853 тыс грн, Запорожская - 2,681 тыс грн, Харьковская - 2,53 тыс грн и Киевская области - 2,501 тыс грн.
Ранее Podrobnosti.ua рассказывали, как будут начислять пенсии в 2019 году.
по теме
Повышение пенсий украинским военным: появились новые детали
Повышение пенсий военнослужащим в Украине пройдет в три этапа.
Працівники МВС отримають підвищені пенсії - Аваков
Підвищені пенсії отримають колишні співробітники Державної прикордонної служби, Національної гвардії, ДСНС та Нацполіції.
В Украине повысили пенсии военным
Кабинет министров Украины принял решение о повышении пенсий военнослужащим.
Пенсии в Украине: как будут начислять выплаты в 2019 году
Пенсионный фонд Украины утвердил новый показатель, который будет использоваться для определения коэффициента заработной платы за декабрь 2017 года при назначении пенсии.
Пенсии в Украине: Порошенко подписал важный закон
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон касательно выплат пенсий.