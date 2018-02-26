Гройсман настаивает на строчном рассмотрении закона об Антикоррупционном суде [ Редактировать ]
Проект закона об Антикоррупционном суде - должны рассмотреть вне очереди. Об этом заявил Владимир Гройсман. От выполнения этого обязательства зависит сотрудничество Украины с МВФ и Евросоюзом. Поэтому премьер настаивает - этот вопрос нужно рассмотреть завтра.
"Дуже важливо, щоб на цьому тижні внесли у Верховну Раду у порядок денний, а ще краще - в першому читанні розглянула проект закону про створення Антикорупційного суду в країні, щоб ми за декілька місяців могли створити незалежну відкриту публічну інституцію, яка може завершити процес формування антикорупційної інфраструктури", - заявил Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.
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