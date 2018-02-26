Дорогой "Ощадбанк". В прямом смысле. В ближайшее время услуги здесь подорожают, и платить, например, за коммуналку станет не так выгодно. Стоимость комиссии вырастет.

Об этом сообщил председатель правления "Ощадбанка". Тем не менее, по словам Андрея Пышного, банк обещает сохранить минимальные расценки для льготников. А услуги для малоимущих будут бесплатными.