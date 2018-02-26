Украинское государственное предприятие "Спецтехноэкспорт" показало на международной выставке UMEX 2018 в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) новый беспилотный боевой комплекс, передает Defence Blog.

В издании отмечают, что представленная система RAM UAV относится к разновидности систем вооружения, в которых боеприпас автономно "шатается" над заданной плоскостью в течение определенного времени в поисках цели и атакует ее в случае обнаружения.

Планер дрона-боеприпаса достигает длины 1,8 м, крылья в 2,3 м и максимальный вес взлета в 8 кг.

Дрон запускается с катапульты и может находиться в воздухе в течение примерно 40 минут, а максимальная дальность его полета достигает 30 км.

Как сообщалось, в Украине состоялось успешное испытание разведывательно-ударного комплекса "Сокол", который является продуктом успешной кооперации украинского предприятия "Чезара" с польскими партнерами.