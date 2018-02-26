Еще одно подозрение в коррупции в ближайшее время будут расследовать детективы НАБУ. Речь идет об обогащении и махинациях одного из народных депутатов с двойным гражданством Вадиме Рабиновиче. Об этом заявил лидер Социалистической партии Сергей Каплин. Все подробности в сюжете.

Не знал, не знал - и забыл? Вадим, он же Давид Рабинович - в центре пристального внимания НАБУ. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщил журналист Василий Крутчак.

Но такой интерес, по словам Крутчака, не стал для одиозного нардепа, лидера партии "За життя" сюрпризом. Наоборот, Рабинович об этом знал, готовился и... не сдавал свой израильский паспорт! Чтобы на земле обетованной от украинского правосудия скрыться.

А скрывать есть что.

Жить на широкую ногу для Рабиновича - дело привычное. Роскошный особняк в самом центре столицы, аренда виллы в элитном районе под Киевом, регулярный отдых за границей в VIP-отелях. К примеру, недавний полет в Швейцарию обошелся нардепу в 19 тысяч евро. Только вот за чей счет? Ведь в его декларации крупных сумм нет, он не раз заявлял, что в бизнесе интересов не имеет, и сам он давно "на мели".

"Спеціалізована антикорупційна прокуратура, НАБУ і інші антикорупційні органи повинні прорідити ряду політиків-популістів, аферюжок, аферистів, які з'явилися на наших телеекранах і в нашій українській політиці. Але вперто не ходять на роботу, не займаються ні законотворчою діяльністю, ні захистом простих людей. треба трішки прорідити ці "говорящі голови", які ми щодня бачим на наших телеекранах.

Ми уважно зі своїми колегами-журналістами дослідили спосіб життя, корупційну діяльність, спосіб життя таких діячів, як Рабіновіч, з'ясували, що, виявляється, ці нещасні "церковні миші" живуть і маєтках, які мають тисячі і тисячі квадратних метрів, а навколо цих маєтків дорогущої української землі з ялинками, соснами, новими будовами - їздять на автомобілях, на кортежах цілих автомобілів броньованих, знову ж таки за державний кошт. Мають охоронців по 20-40 чоловік, мають рахунки за кордоном, купляють собі цілі острови за кордоном", - обурений Сергей Каплин, народный депутат, лидер "Социалистической партии Украины"

Махинации и незаконное обогащение - далеко не все грехи за спиной у Рабиновича.

САП совместно с НАБУ возьмутся за главную наболевшую для украинских нардепов мозоль - двойное гражданство Вадима Рабиновича. Ведь, как известно, сразу по два паспорта иметь в Украине запрещено.

"Ця норма записана в Конституції - ми маємо мати тільки українське громадянство. Це бомба, яка закладена, міна, того, що ця людина апріорі працює не лише на українську державу", - заявил Леонид Емец, народный депутат, "Народный фронт".

"Коли політики найвищого рангу мають подвійне громадянство, потрійне - це насправді є загрозою національній безпеці. Проблема очевидна. Очевидно і що цим мало займатися, на мою точку зору, служба безпеки України, тому що це питання національної безпеки і не вистачає політичної волі", - Руслан Сидорович, народный депутат, "Самопомич".

Но пока детективы НАБУ разбираются, Вадим Рабинович продолжает копить на израильскую пенсию и путешествовать по экзотическим странам.