Безхатьків Брюсселя силоміць рятуватимуть від морозу [ Редактировать ]
У Брюсселі усіх безхатьків поліція відзводитиме до притулків - через морози. Людей, які спатимуть вночі на вулиці, забиратимуть навіть проти їхньої волі. Таке розпорядження дала мерія.
Синоптики прогнозують у бельгійській столиці сильні вітри, і температури до мінус 10 градусів.
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В Брюсселе утвердили правила бесплатного проезда в общественном транспорте
Особые правила утвердили местные власти. Кроме метро, автобусов и трамваев, бесплатными будут также велосипеды.
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Окрім метро, автобусів та трамваїв, безоплатним буде і міський сервіс велопрокату.
У Брюсселі мітингують проти міграційної політики уряду
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Кабмін підвищив пенсію військовослужбовцям
Українським військовослужбовцям підвищили пенсію. В середньому на півтори тисячі гривень на місяць. Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду.
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