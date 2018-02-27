У Брюсселі усіх безхатьків поліція відзводитиме до притулків - через морози. Людей, які спатимуть вночі на вулиці, забиратимуть навіть проти їхньої волі. Таке розпорядження дала мерія.

Синоптики прогнозують у бельгійській столиці сильні вітри, і температури до мінус 10 градусів.