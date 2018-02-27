Поліція розшукує трьох чоловіків, які викрали з автомобіля киянина 4 мільйони гривень.

Інцидент стався на одній із автозаправних станцій у Солом'янському районі столиці. Поки власник автівки відійшов у справах, злодії, розбивши скло передніх дверей, викрали ноутбук та сумку з грішми.

А перед тим, як утекти ще й пошкодили одне колесо машини, щоб їх не догнали.