Зловмисники вкрали з машини киянина 4 мільйони [ Редактировать ]
Поліція розшукує трьох чоловіків, які викрали з автомобіля киянина 4 мільйони гривень.
Інцидент стався на одній із автозаправних станцій у Солом'янському районі столиці. Поки власник автівки відійшов у справах, злодії, розбивши скло передніх дверей, викрали ноутбук та сумку з грішми.
А перед тим, як утекти ще й пошкодили одне колесо машини, щоб їх не догнали.
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