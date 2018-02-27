У Венесуелі із місцевої валюти продавці виготовляють паперові сумки, пояси та гаманці.

Через спустошливу інфляцію в країні болівари - знецінилися. Тож для людей це - один з небагатьох способів заробітку. Коштують такі речі 10-15 доларів. Це дорожче, ніж загальна сума банкнот, з яких їх виготовили.