У Венесуелі із місцевої валюти почали виготовляти предмети вжитку (відео) [ Редактировать ]
У Венесуелі із місцевої валюти продавці виготовляють паперові сумки, пояси та гаманці.
Через спустошливу інфляцію в країні болівари - знецінилися. Тож для людей це - один з небагатьох способів заробітку. Коштують такі речі 10-15 доларів. Це дорожче, ніж загальна сума банкнот, з яких їх виготовили.
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