Російське ТБ видало фрагмент з комп'ютерної гри за архівні кадри з Сирії [ Редактировать ]
Російський "Перший канал" видав фрагмент з комп'ютерної гри за архівні кадри з Сирії. Відео з'явилося в ефірі програми "Воскресное время", коли ведучий розповідав про операцію російських військових в Сирії.
Розробники гри кажуть, дозволу на використання кадрів - не давали. У прес-службі каналу виправдовуються, мовляв - режисер монтажу помилково взяв кадри з архіву.
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