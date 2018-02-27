Російське ТБ видало фрагмент з комп'ютерної гри за архівні кадри з Сирії

Російський "Перший канал" видав фрагмент з комп'ютерної гри за архівні кадри з Сирії. Відео з'явилося в ефірі програми "Воскресное время", коли ведучий розповідав про операцію російських військових в Сирії.

Розробники гри кажуть, дозволу на використання кадрів - не давали. У прес-службі каналу виправдовуються, мовляв - режисер монтажу помилково взяв кадри з архіву.