В понедельник, 26 февраля, жителей бразильского штата Санта-Катарина шокировало редкое оптическое явление гало - светящееся кольцо вокруг Солнца. Об этом сообщает Globo.

Гало было отчетливо видно в столице штата Флорианополисе и в ряде близлежащих городов.

Гало возникает вокруг сильных источников света - как правило, в их качестве выступают Солнце или Луна. Данное явление обусловлено ледяными кристаллами в перистых облаках в верхних слоях тропосферы.

Свет, отражаемый и преломляемый ими, часто придает гало радужный оттенок.

Напомним, что в небе над Петербургом появились световые столбы.