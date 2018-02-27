Жители Бразилии засняли уникальное явление в небе (видео) [ Редактировать ]
В понедельник, 26 февраля, жителей бразильского штата Санта-Катарина шокировало редкое оптическое явление гало - светящееся кольцо вокруг Солнца. Об этом сообщает Globo.
Гало было отчетливо видно в столице штата Флорианополисе и в ряде близлежащих городов.
Гало возникает вокруг сильных источников света - как правило, в их качестве выступают Солнце или Луна. Данное явление обусловлено ледяными кристаллами в перистых облаках в верхних слоях тропосферы.
Свет, отражаемый и преломляемый ими, часто придает гало радужный оттенок.
Напомним, что в небе над Петербургом появились световые столбы.
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