Въезд запрещен. В немецких городах - могут ограничить поездки на старых дизельных машинах. Такое решение сегодня принял высший административный суд страны. Подробнее о вердикте и его последствиях - Татьяна Логунова.

Черный вторник для владельцев дизельных автомобилей и немецкого автопрома. Высший административный суд Германии разрешил муниципальным властям запрещать въезд в города на дизельных машинах. Из экологических соображений. Запрет могут вводить, если содержание в воздухе окисей азота сильно превышает норму.

Вердикта - немецкие автомобилисты ждали еще на прошлой неделе. Но судьи не смогли определиться и взяли отсрочку. И вот решение принято. Экологи - празднуют победу, политики - пытаются успокоить граждан.

"Мы довольны и счастливы. Мы смогли открыть дорогу к запрету дизельных авто в Германии", - говорит Юрген Реш, руководитель организации Deutsche Umwelthilfe.

"Что важно сказать - речь идет об отдельных городах, где нужно предпринять усилия, чтобы воздух стал чище. Но, конечно, речь не идет о всей территории страны и всех владельцах дизельных авто", - говорит Ангела Меркель, канцлер Германии.

Что сегодняшнее решение суда означает на практике? Теперь власти городов имеют право без консультаций с правительством запрещать передвижение на дизельных авто. Сами могут определять зону, свободную от дизеля - это может быть центр, отдельные улицы либо весь город. И тип машин, которым въезд запрещен скорее всего, это будут все авто, которые не соответствуют стандарту "Евро-6". Таких машин на дорогах Германии 13 миллионов.

"Решение, конечно, правильное, потому что воздух грязный. Но его последствия могут быть катастрофическими. У меня две дизельные машины и они уже существенно упали в цене".

"Ни сегодня, ни завтра это не произойдет. Я слышал, что первые запреты могут ввести через несколько лет, и то в отдельных зонах. Это нормально".

Прежде всего, подобный запрет грозит Штутгарту и Дюссельдорфу. Там экологи давно требуют этого от местных властей. Но задуматься стоит многим автовладельцам. По данным экспертов, содержание вредных веществ в воздухе превышает норму в 70 городах Германии.