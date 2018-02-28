У Трампа назвали умови переговорів з КНДР [ Редактировать ]
Чи вдастсься домовитися з КНДР? Вперше за довгий час з'явилася надія, що так. Попри загрозливі випади Пхеньяна на адресу США, остаточні умови, за яких переговори можуть стати реальністю, диктує таки Вашингтон. І Білий дім не забарився, озвучивши найважливішу. Тож за яких умов сторони почнуть домовлятися - з'ясовували наші кореспонденти
У високих вашингтонських кабінетах поки що пошепки говорять - "дотиснули". Мовляв, санкцій у КНДР не витримали і готові обговорювати умови угоди. Вона може бути не публічною, утім, результативною в ситуації, яка, здавалося б, уже зайшла в глухий кут. Пхеньян визнає - готовий до перемовин. Усі чекали - що скаже особисто Дональд Трамп. Він тримав паузу, та зрештою поспілкувався з журналістами. На камери - заявив, мовляв, "Поживемо-побачимо".
"Що ж, вони хочуть поговорити. Уперше. Їм потрібні переговори - а ми подивимось, що буде далі. Ось моя позиція - з часом побачимо, як діяти".
Трохи згодом сказав: Штати готові до діалогу з Кім Чин Ином, але лише "на затверджених умовах". Розшифровувати мову президента довелося його прес-секретареві Сарі Сандерс.
"Будь-які перемовини мають вести до згортання ядерної програми КНДР. Це - головна передумова переговорів. Інакше, тиск триватиме й далі", - говорить Сара Сандерс, прес-секретар Білого дому.
Отже, відбудуться переговори чи ні? Преса вважає, що Білий дім і Держдепартамент грають у "поганого" і "хорошого" поліцейського. Відомство Тіллерсона натякає - готові до діалогу. Адміністрація навпаки - демонструє м'язи, мовляв, "не дуже б і хотілося". І схоже, все для того, щоб виграти кращі стартові позиції, перед тим як сісти за стіл переговорів.
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