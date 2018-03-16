Еще с древних времен день весеннего равноденствия был в почете у наших предков. И даже в наше время множество людей по всему миру с радостью встречают первый весенний праздник. Поэтому важно заранее узнать о том, когда же наступит Весеннее равноденствие в 2018 году, чтобы успеть подготовиться к его проведению.

Дата наступления весеннего равноденствия

День весеннего равноденствия считается довольно важным событием, ведь представляет собой уникальное природное явление, вся суть которого сводится к астрономическим процессам движения Солнца и Земли. Так, во всех странах мира ночь по длительности становится равной дню.

Согласно астрономической точке зрения именно с этого особого дня можно смело начинать отсчет наступления настоящей весенней поры. Однако каждый год наступление этого знаменательного события слегка смещается в связи с тем, что промежуток между весенним и осенним равноденствием насчитывает около 365, 24 солнечных суток. Именно в связи с нестабильным колебанием сотых после запятой и связано постепенное смещение даты того дня, когда тьма и свет в сутках равны.

Современная астрономическая аппаратура позволяет с поразительной точностью рассчитать на несколько лет вперед наступление равноденствия. Поэтому известно о том, что весеннее равноденствие в 2018 году наступит 20 марта.

С древнейших времен у людей в почете были 4 ключевые точки годового цикла, согласно которым они строили свою жизнь: летнее и зимнее солнцестояние, а также весеннее и осеннее равноденствие. Каждая точка считалась сакральной, ведь именно после ее наступления все в природе менялось.

В 2018 году весеннее равноденствие и солнцестояние наступит 20 марта в 16 часов 15 минут по Гринвичу.

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