Совет НБУ одобрил кандидатуру Смолия на должность главы Нацбанка [ Редактировать ]
Поддержать кандидатуру Якова Смолия на должность главы Нацбанка уже попросил депутатов Совет НБУ. Этот орган одобрил его возможное назначение и обратился к Раде с просьбой сделать то же самое.
Напомним, сейчас Смолий руководит НБУ в качестве исполняющего обязанности.
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согласно Конституции, главу НБУ назначает Верховная Рада по представлению президента сроком на семь лет.
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