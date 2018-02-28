Депутаты требуют прекратить импорт российских удобрений в Украину

На заседании правительства десять народных депутатов обратились к премьер-министру, заявив, что, несмотря на введенные еще в прошлом году пошлины, Россия продолжает поставлять на наш рынок карбомид и аммиачную селитру. Речь идет о сотнях миллионов долларов.