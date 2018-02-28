Александр Васильченко расскажет нам все подробности общения главы государства с журналистами.

В ближайшие дни президент Петр Порошенко ожидает от парламента важных решений, в том числе и кадровых. Речь идет о голосовании за главу Национального банка. Ускорить процесс уже попросили в МВФ. Впрочем, голосование должно пройти спокойно, так как кандидата, выдвинутого главой государства, готовы поддержать большинство фракций. Также Порошенко отметил - необходимо в сжатые сроки назначить новый состав Центральной избирательной комиссии, назначить омбудсмена по правам человека и главу Счетной палаты. Рассчитывает президент и на принятии в первом чтении закона об антикоррупционном суде. Несмотря на то, что нардепы со скрипом принимали многие законы, в целом работой парламента глава государства доволен.

"Я повністю задоволений темпами, які були продемонстровані минулої сесії що до співпраці президента коаліції і парламенту і уряду. Велика кількість реформ була прийнята я наголосив що країна і я, як президент, чекаю від парламенту, я вірю. Я хочу наголосити, що жодних розмов я не веду. Якщо парламент замість того щоб цим займатись будуть займатися виборами, то вони самі до цього приведуть", - подчеркнул Петр Порошенко, президент Украины.

О выборах президентских Порошенко пока не задумывается. Утверждает, еще не решил, будет ли баллотироваться на второй срок. Рейтинги комментировать не стал, но добавил - на выборы все же пойдет, как гражданин.

"Я точно 100% буду брати участь у през виборах, як виборець. Точно буду голосувати. І буду голосувати в Україні в Києві. Я наголошую, що після виборів я буду жити в Україні в будь якій якості і я дуже не байдужий до України", - утверждает Петр Порошенко, президент Украины.

В то же время, президент выразил надежду, что на следующих президентских выборах смогут проголосовать и украинцы, проживающие на временно оккупированной территории. А для этого необходим мир на Донбассе. Порошенко заявил - единственный вариант деэскалации конфликта - введение миротворцев ООН и полное выполнение Минских договоренностей всеми сторонами.

"Ми будемо дотримуватись Мінських домовленостей і наполегливо добиватися розміщення миротворчої місії ООН на прийнятних для України умовах. Миротворці важлива складова в відновленні суверенітету територіальної цілісності і незалежності нашої держави. Присутність миротворців - це не просто розведення сторін, це для нас не прийнятно! А миротворці мають діяти на всій окупованій території", - заявил Петр Порошенко, президент Украины.

Заявил президент и о усилении огневой мощи украинской армии. Помощь, все таки, будет, подчеркнул Порошенко. Уже через несколько недель состоится первая поставка оборонительного вооружения из Соединенных Штатов в Украину.

"Ще одним індикатором позитивного ставлення євроатлантичного спільноти до України стали надважливі рішення збоку наших партнерів з боку США і Канади, багатьох інших країн які надають нам можливість отримувати сучасну високоефективну зброю", - подчеркнул Петр Порошенко, президент Украины.

А уже до конца недели нынешней должны освободить двоих украинцев, которые содержатся в плену у боевиков, заявил глава государства.