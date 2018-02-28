Ну, а депутаты, похоже, в ожидании перевыборов. О своей готовности побороться за голоса избирателей нардепы заявляют открыто. Правда - с условиями.

Какими? Знают мои коллеги.

Среда - традиционно полупустой зал, хотя регистрация показала виртуальное наличие нардепов.

"Согласно регистрации, в зале 345 народных депутатов, в зале сейчас чуть больше 150 депутатов, увы", - говорит Борислав Береза, народный депутат, внефракционный.

Так что, помимо вопросов различных ратификаций, нардепы обсуждают законопроекты, за которые в ближайшее время нужно будет голосовать. Один из главных - о нацбезопасности. Его внес президент как неотложный, утром документ зарегистрировали. Он должен приблизить Украину к стандартам НАТО и реформировать весь сектор госбезопасности.

"Цей законопроект закладає нову архітектуру сектором безпеки і оборони, і завдяки нормам, які будуть прийняті цим законом - Україна по суті наблизиться в секторі безпеки і оборони до стандартів НАТО", - заявила Ирина Геращенко, заместитель председателя Верховной Рады Украины.

"Є посада цивільного міністра, вважається, що міністерство оборони має забезпечувати ефективну діяльність збройних сил України. Вертикаль командування військово-управлінських рішень - повністю делегована і зав'язана на президента. Міністр оборони, як політична фігура виключно забезпечує діяльність. Саме тому він мусить бути цивільною особою, мусить бути особа не з армії, щоб його звання не впливали на діяльність. Тому давайте дочекаємось фінального тексту", - говорит Иван Винник, народный депутат, "Блок Петра Порошенко".

"Ми не бачили цього документу, але якщо цей документ наблизить нас до примирення на Сході - то відповідно він отримає підтримку в парламенті. Якщо це буде чергова політична декларація на кшталт так званого закону про реінтеграцію, який насправді негативний сигнал надав людям, які знаходяться на неконтрольованих територіях - то ми будемо проти цього закону", - подчеркнул Юрий Бойко, глава фракции "Оппозиционный блок".

Обсуждают депутаты и закон об антикоррупционном суде. Но пока профильный комитет его одобрит - нардепы перешли к предвыборной теме. И в каждой фракции по очереди стали заявлять о своей готовности к досрочному переизбранию парламента и о своих требованиях.

"Активізувалися розмови про дострокові парламентські вибори. Розпуск парламенту за діючою виборчою системою не вирішить проблеми ні боротьби з корупцією, ні всі інші нагальні проблеми. Ми готові іти на дострокові вибори за умови зміни виборчого законодавства, прийняття закону про відкриті списки партійні, скасування корупційної мажоритарки, і тоді - будь ласка", - заявил Олег Ляшко, народный депутат, "Радикальная партия".

"Ви знаєте, "Блок Петра Порошенка" завжди готовий до будь-яких виборів - дочасних, строкових, нестрокових , тому що єдиним джерелом влади в Україні є народ", - говорит Артур Герасимов, народный депутат, "Блок Петра Порошенко".

"То, что касается нашей фракции, нашей партии- мы готовы участвовать в любых выборах, в очередных, внеочередных , хотим, чтобы были одновременно внеочередные, и президентские, и парламентские", - заявил Александр Вилкул, народный депутат, "Оппозиционный блок".

Все фракции настаивают на открытых списках. Рада - на полпути к этому, в прошлом году кодекс приняли в первом чтении. А вот подготовка ко второму чтению застряла в комитетах. И неизвестно, когда документ появится в зале.

"Якщо закон про вибори змінюється і приймається закон про відкриті списки на пропорційній основі, тоді вибори можна проводити", - заявил Сергей Соболев, народный депутат, "Батькивщина".

"Ми маєм спочатку прийняти закон про виборчі списик, закон про Актикорупційний суд, а тоді вже звичайно на перевибори, тому що це вже буде інша система. Але друге читання - 4 400 поправок, їх потрібно фізично опрацювати, комітет над цим працює", - заявил Леонид Емец, народный депутат, "Народный фронт".

"Коли цей кодекс був проголосований в першому читанні - ви знаєте, що він випадково був проголосований, то представники коаліції дуже високоповажні в кулуарах між собою говорили "нічо-нічо, мы во втором чтении завалим" - це вам цитата. Так що - це наміри щодо цього закону", - подчеркнула Оксана Сыроид, заместитель председателя Верховной Рады Украины.

"Нажаль, конфігурація парламенту не дозволяє нам ухвалити це рішення ефективно, можливо, це буде на рівні 226 голосів. У нас дуже багато є мажоритарників, у нас дуже багато політичних сил, які не підтримують, і очевидно, що ті мажоритарники, які "прикипіли" до своїх округів - вони не будуть підтримувати цю ідею", - убежден Владимир Арьев, народный депутат, "Блок Петра Порошенко".

Так что требования большинства фракций рискуют столкнуться с реальной нехваткой голосов. Но пока закон об избирательной системе даже не на подходе к залу. Скорее - здесь появится законопроект об антикоррупционном суде - комитет одобрил президентскую версию документа и рекомендовал проголосовать его за основу. Кроме того - на завтра анонсированы кадровые вопросы - назначение омбудсмена и главы Нацбанка. После - отчета Гонтаревой.