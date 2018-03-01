В четверг, 1 марта, с 6.00 утра в Одесской области полностью запретили движение транспорта по автомобильным дорогам общего характера. Меры были приняты из-за сложных погодных условий. Об этом сообщает областное управление Укравтодора на своей странице в Facebook.

Такое решение было принято из-за сложных погодных условий и действует с 6.00 четверга. Исключение составили северные районы области - Кодымский, Савранский, Балтский, Подольский, Окнянский, Ананьевский, Любашевский и Шаравский.

О снятии ограничений в Укравтодоре обещают сообщить дополнительно.

Напомним, что снегопад парализовал Киев.