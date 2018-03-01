Непогода в Украине: метели оставили без света сотни домов [ Редактировать ]
В первый день весны в Украине из-за непогоды оказались обесточены сотни домов.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
"В результате осложнения погодных условий (сильный снег, порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 174 населенных пункта в 10 областях, а именно: Донецкой - 42, Черкасской - 23, Николаевской - 23, Одесской - 20, Днепропетровской - 16, Харьковской - 15, Херсонской - 13, Запорожской - 9, Сумской - 8 и Киевской - 5", – говорится в сообщении.
Напомним, снегопад парализовал Киев.
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