В первый день весны в Украине из-за непогоды оказались обесточены сотни домов.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"В результате осложнения погодных условий (сильный снег, порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 174 населенных пункта в 10 областях, а именно: Донецкой - 42, Черкасской - 23, Николаевской - 23, Одесской - 20, Днепропетровской - 16, Харьковской - 15, Херсонской - 13, Запорожской - 9, Сумской - 8 и Киевской - 5", – говорится в сообщении.

Напомним, снегопад парализовал Киев.