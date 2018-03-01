Выплата перечисленных пенсий будет осуществляться поэтапно начиная с 1 января 2018.

С 1 марта вступило в силу решение Кабинета министров, которым определен порядок перерасчета пенсий, назначенных в соответствии с Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Об этом сообщили на сайте правительства.

Военнослужащим и некоторым другим лицам перерасчет пенсий будет осуществляться с учетом трех составляющих обновленного денежного обеспечения: оклада по должности, воинскому (специальному) званию и надбавки за выслугу лет.

Выплата перечисленных пенсий будет осуществляться поэтапно начиная с 1 января 2018 в следующих размерах:

с 1 января 2018 - 50 процентов;

с 1 января 2019 по 31 декабря 2019 - 75 процентов;

с 1 января 2020 - 100 процентов суммы повышения пенсии, определенной по состоянию на 1 марта 2018 года.

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