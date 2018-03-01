Ученые установили точное время работы нашего мозга после смерти [ Редактировать ]
Мозг продолжает свою деятельность еще несколько минут после того, как остальное тело прекратило проявлять признаки жизни.
Это обнаружила группа неврологов, в том числе ученых из Берлинского медицинского университета Шарите, исследуя деятельность мозга у умирающих пациентов, пишет The Daily Mail.
Исследователи с помощью имплантации электродов в мозг 9 человек постоянно следили за электрическими сигналами после их смерти.
Результаты экспериментов показали, что более 5 минут после того, как сердце человека перестает биться, клетки головного мозга активно функционируют, а затем постепенно умирают примерно до 10-й минуты.
Когда кровообращение останавливается, клетки лишаются нужного им кислорода как полного и умирают.
Именно в этот момент разрушаются схемы, с помощью которых нейроны коры головного мозга контролировали отделения ионов.
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