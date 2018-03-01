Мозг продолжает свою деятельность еще несколько минут после того, как остальное тело прекратило проявлять признаки жизни.

Это обнаружила группа неврологов, в том числе ученых из Берлинского медицинского университета Шарите, исследуя деятельность мозга у умирающих пациентов, пишет The Daily Mail.

Исследователи с помощью имплантации электродов в мозг 9 человек постоянно следили за электрическими сигналами после их смерти.

Результаты экспериментов показали, что более 5 минут после того, как сердце человека перестает биться, клетки головного мозга активно функционируют, а затем постепенно умирают примерно до 10-й минуты.

Когда кровообращение останавливается, клетки лишаются нужного им кислорода как полного и умирают.

Именно в этот момент разрушаются схемы, с помощью которых нейроны коры головного мозга контролировали отделения ионов.

Читайте также, как улучшить работу мозга.