США выдвинули ультиматум Польше [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Из-за спора Польши с Израилем американская администрация направила Варшаве сигнал, что польской власти не следует рассчитывать на встречу ни с президентом Трампом, ни с вице-президентом Пенсом, пока кризис не будет разрешен.
Об этом в четверг пишет польское издание Dziennik Gazeta Prawna, сообщает Onet.pl.
Связанные с польской дипломатией источники газеты отмечают, что "США выдвинули ультиматум", а встречи на высшем уровне были "заморожены" до решения польско-израильского спора.
С мая к Польше на месяц переходит председательство в Совете Безопасности ООН. По этому случаю президент Анджей Дуда посетит Нью-Йорк и Чикаго. Планируется и визит в США премьера Моравецкий. Польский МИД предусматривало, что это будет одной из важнейших дипломатических событий 2018 года.
Были приложены усилия для организации встречи с президентом Трампом или вице-президентом Пенсом. Однако с момента начала кризиса в польско-израильских отношениях из Белого дома поступали сдержанные сигналы.
"Американцы деликатно сказали, что с организацией встреч с высшими руководителями США возникнет проблема", - сообщил источник.
Напомним, в Польше вступил в силу скандальный закон.
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