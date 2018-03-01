Из-за спора Польши с Израилем американская администрация направила Варшаве сигнал, что польской власти не следует рассчитывать на встречу ни с президентом Трампом, ни с вице-президентом Пенсом, пока кризис не будет разрешен.

Об этом в четверг пишет польское издание Dziennik Gazeta Prawna, сообщает Onet.pl.

Связанные с польской дипломатией источники газеты отмечают, что "США выдвинули ультиматум", а встречи на высшем уровне были "заморожены" до решения польско-израильского спора.

С мая к Польше на месяц переходит председательство в Совете Безопасности ООН. По этому случаю президент Анджей Дуда посетит Нью-Йорк и Чикаго. Планируется и визит в США премьера Моравецкий. Польский МИД предусматривало, что это будет одной из важнейших дипломатических событий 2018 года.

Были приложены усилия для организации встречи с президентом Трампом или вице-президентом Пенсом. Однако с момента начала кризиса в польско-израильских отношениях из Белого дома поступали сдержанные сигналы.

"Американцы деликатно сказали, что с организацией встреч с высшими руководителями США возникнет проблема", - сообщил источник.

Напомним, в Польше вступил в силу скандальный закон.