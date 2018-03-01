Из-за жестокости родителей голодные дети съели краску на стене (фото) [ Редактировать ]
34-летний Джошуа Уэйант и его 39-летняя жена Брэнди из Пенсильвании морили приемных детей голодом, а чтобы не умереть, малыши кушали краску со стен своей спальни, пишет Daily Mail.
Супругам были предъявлены обвинения в нападении при отягчающих обстоятельствах, преступном сговоре, незаконном лишении свободы и жестоком обращении с детьми.
По данным полиции, трое детей в возрасте 4, 5 и 6 лет были сильно истощены и еда не задерживалась в их желудке. Врач, осмотрев малышей, заключил, что в скором времени они могли умереть, если бы полиция вовремя их не забрала.
Служба помощи детям и молодежи вместе с полицей прибыли в дом Уэйантов после анонимного сообщения. Малыши были найдены в неотапливаемой спальне, в которой практически не было мебели, включая кровати.
Краска со стены была содрана до той высоты, до куда могли дотянуться дети.
По версии следствия, пара заперла приемных детей и перестала их кормить, так как они надоели Джошуа. Сейчас пострадавшие находятся в новых семьях.
Супругов приговорили к 10 годам тюремного заключения.
Напомним, мать оставила в квартире двух детей без еды и скрылась.
по теме
Андрея Данилко обвинили в похищении ребенка
Украинский артист Андрей Данилко рассказал, что несколько лет назад его родная сестра Галина заявила на него в полицию, обвинив артиста в похищении племянника.
В Харькове из больницы исчез ребенок (фото)
В Харькове ищут 14-летнюю Костенко Кристину, которая исчезла из больницы.
Похититель украл ребенка из-под носа отца (видео)
В Индии похититель украл ребенка на глазах у заработавшегося отца.
На Донбассе трехлетний ребенок подстрелил сам себя
В Донецкой области трехлетний мальчик ранил сам себя.
Волонтери влаштували традиційний "День краси" для онкохворих дітей
Цирюльна терапія. У Києві влаштували День краси для онкохворих дітей та їхніх мам. Професійні майстри манікюру, перукарі та художники мехенді безоплатно чепурили всіх охочих в онкологічному стаціонарі. Як процедури краси допомагають подолати тяжку недугу?