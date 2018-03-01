34-летний Джошуа Уэйант и его 39-летняя жена Брэнди из Пенсильвании морили приемных детей голодом, а чтобы не умереть, малыши кушали краску со стен своей спальни, пишет Daily Mail.

Супругам были предъявлены обвинения в нападении при отягчающих обстоятельствах, преступном сговоре, незаконном лишении свободы и жестоком обращении с детьми.

По данным полиции, трое детей в возрасте 4, 5 и 6 лет были сильно истощены и еда не задерживалась в их желудке. Врач, осмотрев малышей, заключил, что в скором времени они могли умереть, если бы полиция вовремя их не забрала.

Служба помощи детям и молодежи вместе с полицей прибыли в дом Уэйантов после анонимного сообщения. Малыши были найдены в неотапливаемой спальне, в которой практически не было мебели, включая кровати.

Краска со стены была содрана до той высоты, до куда могли дотянуться дети.

По версии следствия, пара заперла приемных детей и перестала их кормить, так как они надоели Джошуа. Сейчас пострадавшие находятся в новых семьях.

Супругов приговорили к 10 годам тюремного заключения.

Напомним, мать оставила в квартире двух детей без еды и скрылась.