На выходных Украину накроет еще один циклон [ Редактировать ]
В субботу, 3 марта, в Украину переместится циклон. Поэтому, синоптики уже объявили на этот день штормовое предупреждение.
Об этом сообщает Gismeteo.
В Черкасской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях прогнозируют сильный снег и метели. В Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Кировоградской и Днепропетровской областях тоже пройдет сильный снег с дождем.
В то время в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, а ночью в Днепропетровской и Донецкой прогнозируют налипание мокрого снега и гололед", - отмечается в сообщении.
Кроме того, в южных, центральных областях и на востоке ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с.
Напомним, что 1 марта снегопад парализовал Киев.
по теме
В плену у непогоды: как в Украине борются со снежной лавиной
На улицы города коммунальщики вывели всю технику, но снег продолжает идти и расчищенные дороги - через несколько минут снова заметает. Синоптики прогнозируют, что ночью снегопад прекратится, но не надолго. Уже 3 марта - Украину снова начнет заметать.
На Черкащині комунальники не встигають прибирати сніг
Всю ніч "балканський циклон" засипав снігом південні, центральні та східні області України, хуртовини не припиняються і зараз. На Черкащині комунальна техніка просто не встигає впоратись із заметами. На дорогах та тротуарах пересування вкрай ускладнене.
В аеропортах України через негоду скасували авіарейси
Транспортний колапс. Через хуртовини не працюють летовища у Вінниці, Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі, Полтаві та Сумах.
Негода в Україні: морози на Сумщині б'ють рекорди
У багатьох областях України - снігопади, сильні морози та шквальні вітри. На дорогах ожеледиця, рух ускладнено, автівки застрягають у заметах. Рятувальники та комунальники перейшли на посилений режим роботи.
Непогода в Украине: в Одессе закрыли детские сады и школы
В последний день зимы - замело и заморозило практически всю страну. В некоторых областях ночью температура опустилась ниже 20 градусов.