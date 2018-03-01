В субботу, 3 марта, в Украину переместится циклон. Поэтому, синоптики уже объявили на этот день штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Gismeteo.

В Черкасской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях прогнозируют сильный снег и метели. В Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Кировоградской и Днепропетровской областях тоже пройдет сильный снег с дождем.

В то время в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, а ночью в Днепропетровской и Донецкой прогнозируют налипание мокрого снега и гололед", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в южных, центральных областях и на востоке ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с.

Напомним, что 1 марта снегопад парализовал Киев.