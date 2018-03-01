В Украине после смерти младенца запретили болгарскую вакцину БЦЖ [ Редактировать ]
Болгарская вакцина БЦЖ под запретом. Такое решение Госслужба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками приняла после смерти ребенка.
Младенцу, родившемуся в Сумской области, было три дня. Его привили. И через несколько часов ребенок умер. Пока идет выяснение всех обстоятельств, введен временный запрет на использование и продажу этой серии препарата.
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