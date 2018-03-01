Болгарская вакцина БЦЖ под запретом. Такое решение Госслужба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками приняла после смерти ребенка.

Младенцу, родившемуся в Сумской области, было три дня. Его привили. И через несколько часов ребенок умер. Пока идет выяснение всех обстоятельств, введен временный запрет на использование и продажу этой серии препарата.