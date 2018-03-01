Погодный апокалипсис: снегопады парализовали всю Европу [ Редактировать ]
Пробки на трассах растянулись на километры. Сильнейший снегопад и обледенение стали причиной аварий по всей стране. Автомобили здесь ездят на летней резине и к таким погодным условиям совершенно не приспособлены. При минусовой температуре сотням людей пришлось ночевать в машинах прямо посреди магистралей. Службы спасения попросту не могли добраться до мест ДТП.
"- Пять часов утра. Мы провели в машине всю ночь. И мы здесь такие не одни".
К утру ситуацию взяли под контроль. Большинство водителей смогли вернуться домой после 16-18 часов в дороге. Впрочем, движение на магистралях полностью так и не восстановилось. На трассы выехали новые машины, люди пытались добраться до работы.
"- Я думаю, что когда, наконец, приеду на работу, уже пора будет возвращаться домой".
"Надеюсь, мне не придется оставлять здесь машину и все-таки удастся выбраться. Я звоню куда только можно, чтобы прислали буксир, но пока безрезультатно", - говорит Саймон Алдус, водитель.
Подобная ситуация - на юге Франции. Там из-за сильного снегопада в пробках застряли около двух тысяч автомобилей. В Италии с перебоями работает железная дорога.
В Швейцарии - приостановил работу аэропорт Женевы. Отменены сотни авиарейсов в Ирландии и Британии. Здесь объявили самый высокий уровень опасности.
Из-за погодных условий в Великобритании ввели "красный" уровень опасности. Это значит, что теперь существует реальная угроза для жизни людей. В стране свирепствует Сибирский антициклон под названием "Зверь с востока" и приближается шторм "Эмма", он идет из Португалии. То есть, первые дни весны здесь будут совершенно нетипичными - снежными и морозными.
Впрочем, это чрезвычайная редкость - когда Лондон полностью накрывает снегом. Обычно он тает за считанные минуты. А здесь даже пруды и фонтаны замерзли. Местной детворе очень редко предоставляется возможность порезвиться в снегу. Поэтому, несмотря на совершенно непривычную для них минусовую температуру, ребята не упускают случая вдоволь наиграться.
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