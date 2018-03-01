"Оскар" стартовал. В Лос-Анджелесе расстелили первые рулоны знаменитой красной дорожки. С этого всегда начинается "Оскаровская неделя" - финальные дни подготовки к вручению главной кинопремии. О голливудских настроениях этого года - Дмитрий Анопченко.

Это тот самый момент, когда судьба "Оскара" вовсе не от продюсеров и не от киноакадемиков зависит. На два дня главной тут становится "ковровая команда" - 21 мастер, самые лучшие, кого только можно найти в Лос-Анджелесе.

Их задача ведь - не просто две тысячи квадратных метров ковра расстелить. Нужно замаскировать каждый стык, натянуть дорожку так, чтобы никаких складочек не было. Одну-единственную щель пропустишь - и случится грандиозный скандал: кто-то из режиссеров, или еще хуже - кто-то из киноактрис - на глазах у папарацци, которые только этого и ждут - упадет, как это уже тут бывало.

За падением звезд - вот только "падением" - увы - совсем в другом смысле слова - в этом году будут следить и зрители. За 90 лет церемонии это, пожалуй, первый "Оскар", когда главная тема обсуждения - отважатся ли прийти на "Красную дорожку" или просто тихонечко в зале посидеть те голливудские актеры, которых пресса - и не важно, заслуженно или нет - обвинила в сексуальных домогательствах.

Конечно же, есть те, кого Академия не просто не пригласила - а настоятельно попросила на своих мероприятиях не показываться.

Это и Харви Вайнштейн, без которого раньше ни один "Оскар" не обходился. А теперь ему стыдятся руку подать. И звезда "Карточного домика" Кевин Спейси, появление которого для любой церемонии честью было... Но сейчас он "персона нон-грата".

Люди, с которыми я тут, в Голливуде, в последние дни разговаривал откровенно, - признаются: "фабрика грез" погрузилась в атмосферу страха и сомнений. Все - напуганы, все - максимально осторожны. Увидев на улице знакомых и здороваясь - больше не обнимаются. Мол, могут тут же в домогательствах обвинить. Красивым женщинам даже самых невинных комплиментов больше не делают - и все чтобы не попасть под пресс общественного мнения.

А обвинений уже так много... Этот "Оскар" впервые за 90 лет стал первым, когда Голливуд перестал скрывать свои грязные тайны. Когда отверг тех, кого десятилетия считали "неприкосновенными". И теперь не знают, кого еще из знаменитостей новые откровения могут в мгновение ока снести с кино-олимпа.