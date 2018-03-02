Буддисти відзначають свято Макха-Буча - очищення розуму.

Воно припадає на повний місяць. Цього дня таїландці вшановують пам'ять тих, кого Будда посвятив у монахи.

Буддисти зі свічками в руках тричі обходять вівтар за годинниковою стрілкою. Головна мета свята - не спокутування гріхів, а просвітлення.