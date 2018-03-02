У Таїланді відзначають свято "Очищення розуму" [ Редактировать ]
Буддисти відзначають свято Макха-Буча - очищення розуму.
Воно припадає на повний місяць. Цього дня таїландці вшановують пам'ять тих, кого Будда посвятив у монахи.
Буддисти зі свічками в руках тричі обходять вівтар за годинниковою стрілкою. Головна мета свята - не спокутування гріхів, а просвітлення.
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