Карлес Пучдемон відмовився очолювати регіон [ Редактировать ]
Колишній голова Каталонії Карлес Пучдемон - відмовився очолити регіон.
Про це він сказав у відео-зверненні з Брюсселя, куди втік після референдуму про незалежність Каталонії.
Замість себе Пучдемон просить парламент регіону підтримати кандидатуру іншого сепаратиста Жорди Санчеса, який зараз у в'язниці.
Нагадаємо, за відокремлення Каталонії торік у жовтні проголосували понад 90 відсотків місцевих виборців. Суд Іспанії визнав референдум недійсним.
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