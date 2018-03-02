Министерство энергетики и угольной промышленности ввело временное ограничение потребления газа из-за дисбаланса в 15-20 млн кубов в сутки.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил министр Игорь Насалик, сообщает "Украинская правда".

"По информации главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, которая была озвучена в четверг, в связи с невыполнением "Газпромом" своих контрактных обязательств, которые были определены судом, и возвратом предоплаты, Нафтогаз столкнулся с дисбалансом в общем балансе нашего государства, который составляет около 15-20 млн кубов газа", - сказал министр.

Насалик напомнил, что 1 марта этот вопрос рассматривался также на заседании СНБО.

"Также вчера состоялось заседание кризисного штаба, по результатам которого был введен Национальный план действий, который вступает в силу с сегодняшнего дня", - добавил он.

Он предусматривает:

Во-первых, перевод генерирующих компаний с газа на мазут, что позволит экономить порядка 15-20 млрд кубов газа в сутки.

"Во-вторых, мы поручили полностью остановить работу в дошкольных учебных заведениях, школах и высших учебных заведениях сроком до 6 марта. При этом (поручено - ред.) пересмотреть, чтобы температурный режим в этих заведениях был в минимально допустимых нормах", - рассказал министр.

"И третья позиция. Мы обратились к производственным объектам, чтобы пересмотрели план действий с условием экономии газовых ресурсов", - добавил он.

"Проблематика есть до 5-6 марта, дальше мы будем работать по балансу. Но план действий, который предусмотрен, я думаю, нивелирует проблему, и система будет работать в стандартном режиме", - подытожил он.

Напомним, украинцев попросили экономить газ.