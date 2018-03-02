Курс биткоина резко вырос [ Редактировать ]
Биткоин за сутки подорожал на 5,1% до 11,162 тыс. долларов, о чем свидетельствуют данные площадки Coinmarketcap.
При этом капитализация биткоин, который является лидером по этому показателю составляет 188,5 млрд долларов, объем сделок за последние 24 часа составил 8,5 млрд долларов.
Второй по капитализации криптовалютой остается Ethereum с капитализацией в 85,5 млрд долларов.
Отмечается, что всего уже получено 16,895 млн монет биткоин.
Напомним, курс доллара в Украине продолжает снижаться.
по теме
Биткоин: курс криптовалюты снова обвалился
После скачка вверх стоимость биткоина снова упала. Биткоин потерял в цене почти 3,5%.
Биткоин: курс криптовалюты снова вырос
Стоимость биткоина (bitcoin) за сутки увеличилась на 5,65%.
Биткоин: стоимость криптовалюты стремительно растет
Стоимость биткоина (bitcoin) за сутки увеличилась на 8%.
Курс биткоина продолжает падать
Отмечается, что всего уже получено 16,886 млн монет Bitcoin.
Биткоин: курс криптовалюты резко упал
После скачка вверх стоимость биткоина снова упала, он потерял в цене почти 5%.