Всего уже получено 16,895 млн монет биткоин.

Биткоин за сутки подорожал на 5,1% до 11,162 тыс. долларов, о чем свидетельствуют данные площадки Coinmarketcap.

При этом капитализация биткоин, который является лидером по этому показателю составляет 188,5 млрд долларов, объем сделок за последние 24 часа составил 8,5 млрд долларов.

Второй по капитализации криптовалютой остается Ethereum с капитализацией в 85,5 млрд долларов.

Отмечается, что всего уже получено 16,895 млн монет биткоин.

Напомним, курс доллара в Украине продолжает снижаться.