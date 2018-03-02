Еще один кризис вдобавок к энергетическому и погодному

Еще один кризис вдобавок к энергетическому и погодному - ожидают украинские правоохранители. Уже через две недели их работа может быть полностью парализована! Если до 15 марта не внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, то следователи просто застрянут в очередях к судьям.

Об этом предупредил Сергей Князев, глава Нацполиции. Недавно принятые поправки к УПК оказались настолько непродуманными, что - например - все следственные подразделения Киева и Киевской области должны будут обращаться к судьям по своему юридическому адресу - в один Шевченковский райсуд столицы. И то же самое - вынуждены будут делать полицейские в других областях.

Только представьте себе эту очередь в суде - из полицейских, к которым должны присоединиться еще по закону - следователи СБУ и Фискальной службы!

Понятно, что в таком случае забуксуют даже расследования провокаций возле Верховной Рады. Вот, например, на этой неделе, с них фактически стартовала работа парламента. Официальные лица пообещали, что виновных точно накажут.

Но как? Даже если политической воли хватит, внимания нескольких судей на тысячи расследований - точно нет.

Это видео снято из окна здания парламента. Петардами и взрывпакетами завершилась мирная акция протеста. Вначале, все действительно проходило спокойно. К Раде пришли военные пенсионеры, вкладчики банков и сторонники создания Антикоррупционного суда. Но вдруг к ним подошла группа радикалов с шинами. Их они и пытались поджечь рядом с кордоном Нацгвардии. В ответ на попытки правоохранителей усмирить провокаторов, в их сторону полетели булыжники.

"Вибачте будь ласка, кидати каміння в Нацгвардійців, які вчора повернулися з другої лінії фронту? Це просто злочин", - говорила Ирина Геращенко, первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины.

В результате - 14 нацгвардейцев пострадали. У большинства - переломы ключиц, черепно-мозговые травмы и гематомы. Сейчас они в больнице. А те, кто на них нападали, оказались в одном из столичных райотделов. Всего задержанных девять. Против них открыто два криминальных производства по статьям "Хулиганство" и "Нападение на правоохранителей". При этом, кто их вывел к стенам Рады - в полиции не говорят.

"Для Нацполіції неважливо, чи ці люди приїхали звідки з Західної України Східної, з Донецька, з Тернополя - ці люди, вчора, порушували грубо правопорядок, наражаючи на небезпеку не лише присутніх під будинком парламенту", - заявил Ярослав Тракало, пресс-секретарь Национальной полиции Украины.

Пока никто из политических сил не взял на себя ответственность за беспорядки. Открестился от них и Михаил Саакашвили. Следствие продолжается.