Землю накроет мощная магнитная буря [ Редактировать ]
18 марта нашу планету накроет мощная магнитная буря. Также обостренная геомагнитная обстановка ожидается 14-17 марта.
Об этом сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.
На Солнце ожидается очередная вспышка, в результате которой в космос будет выброшено большое количество солнечной плазмы. Астрономы предупреждают о магнитной буре, которая накроет Землю 18 марта. Также беспокойная геомагнитная обстановка ожидается 14-17 марта.
В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца утверждают, что к этому периоду магнитосфера Земли с конца февраля и до середины марта будет спокойной.
Первый за несколько месяцев выброс плазмы из атмосферы Солнца произошел недавно - 12 февраля. Плазме потребовалось минимум сутки (чаще всего около 2-4 дней), чтобы преодолеть расстояние между Землей и Солнцем.
Самым распространенным симптомом, на который жалуются метеозависимые люди, является головная боль. Наш мозг должен каждую секунду адаптироваться к сигналам, которые поступают извне - меняется влажность, температура или давление и тому подобное.
Во время адаптации к изменениям погоды мозг переходит на более интенсивный режим работы, тратит больше сил. Это возбуждение идет на ткани, голова начинает болеть.
Читайте также, когда ожидать магнитные бури в марте.
по теме
Генетики "вырастили" семью из 13 млн человек
Их общий предок жил на Земле всего 65 поколений назад.
В Африке произойдет переворот полюсов Земли - ученые
Геологи изучили колебания в силе магнитного поля Земли за последние две тысячи лет
Ученые установили точное время работы нашего мозга после смерти
Мозг продолжает свою деятельность еще более 5 минут после того, как остальное тело прекратило проявлять признаки жизни.
Купание в море может привести к потере слуха - ученые
Ученые выяснили, чем чревато купание в море.
На вершине Эвереста обнаружили загадочные существа
Покорение Эвереста является самой главной целью заядлых альпинистов, но вершина поддается далеко не всем. Однако ученые утверждают, что есть живые существа, для которых Эверест является настоящим домом.