18 марта нашу планету накроет мощная магнитная буря. Также обостренная геомагнитная обстановка ожидается 14-17 марта.

Об этом сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.

На Солнце ожидается очередная вспышка, в результате которой в космос будет выброшено большое количество солнечной плазмы. Астрономы предупреждают о магнитной буре, которая накроет Землю 18 марта. Также беспокойная геомагнитная обстановка ожидается 14-17 марта.

В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца утверждают, что к этому периоду магнитосфера Земли с конца февраля и до середины марта будет спокойной.

Первый за несколько месяцев выброс плазмы из атмосферы Солнца произошел недавно - 12 февраля. Плазме потребовалось минимум сутки (чаще всего около 2-4 дней), чтобы преодолеть расстояние между Землей и Солнцем.

Самым распространенным симптомом, на который жалуются метеозависимые люди, является головная боль. Наш мозг должен каждую секунду адаптироваться к сигналам, которые поступают извне - меняется влажность, температура или давление и тому подобное.

Во время адаптации к изменениям погоды мозг переходит на более интенсивный режим работы, тратит больше сил. Это возбуждение идет на ткани, голова начинает болеть.

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