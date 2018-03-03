Украину накроет очередной волной снегопадов [ Редактировать ]
Наверное никто не ожидал, что начало весны будет вот таким. За несколько дней - Украину замело снегом! Последствия масштабные - по всей стране заблокированы дороги, перекрыты трассы, отмены и опоздания авиарейсов, отключения электричества.
Сегодня, к счастью, у погоды передышка. Но уже к выходным на Украину обрушится новый циклон и новые снегопады! Ну а потеплеет только ближе к 8 марта.
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