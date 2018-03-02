Впрочем, далеко не все эти задачи выглядят однозначно позитивно. Чего стоят одни только европейские требования по молоку, которые уже поставили украинское село на грань бунта.

Новости - драматические. Якобы в селах забивают молочный скот на мясо, а с июля - Украине вообще грозит молочный дефицит. Правда это или нет? Выясняла Павлина Василенко.

И в холод, и в жару они торгуют на рынке. У каждой хозяйки свои клиенты. И каждая уверена - ее молочка самая вкусная. По... украинским нормам. А вот отвечает ли товар - евростандартам - продавщицы не знают. И с опаской ждут 1 июля, дня когда заработают новые нормативы.

"Кажуть, що закриють, що не дадуть торгувати людям щоб люди не торгували щоб тільки були ферми, фермерські господарства. Ми против, а за що нам жить?" - говорит Галина Гаркавенко, производитель молочной продукции.

С тем, что их молочка уже летом опустится до "второго сорта" - не согласны.

"Наше молоко наоборот першого сорту вищого ніж те що государство воно ж без домішок всяких, натуральне", - говорит Галина Гаркавенко.

"Ми не те що працюємо, ми пашемо! Я запрошую вас додому", - говорит Людмила Скорба, производитель молочной продукции.

А если пригласили в гости - едем! Людмила живет в селе Гостролучье Киевской области. Свой небольшой "молочный бизнес" она ведет уже 8 лет. За это время хозяйство выросло - сейчас уже 16 коров. Но из долгов и кредитов - это не помогло вырваться. Буквально недавно - Людмила потратилась на машину. Ведь без нее никак.

"Недавно придбали в кредіт у людей машинку. Іж, хароша машина для торговлі".

За все 8 лет фермерства ни отпуска, ни выходного. Каждый день подъем в 4 утра, в кровать - поздно ночью. Чтобы сэкономить, все хозпостройки делали своими руками.

"Скільки цвяхи коштують, скільки коштує елементарна доска, скільки провод коштує, скільки ця пленка коштує. Оцей примітив. Це примітив хочеться плакать, але ж нада працювати. Оце доски друзі дали.

Чтобы прокормить одну только Милку нужно выложить больше тысячи гривен в месяц. Арифметика одной коровы - проста. К стоимости корма нужно приплюсовать еще и стоимость медикаментов, электроэнергии, бензина. Услуги пастуха, помощницы и ветеринара. Людмила считает: из 21 тысячи гривен в месяц, полученных от продажи молочки, им с мужем остается всего 4 тысячи.

А чтобы соответствовать евронормам - семье нужно будет еще раскошелится! Необходимо использовать доильный аппарат, охлаждать молоко и организовывать его доставку на переработку. Людмила начала с того, что купила аппарат.

"Ми умисно готувалися до того щоб нам вижити і пройти цей етап і вклинитися в їх євро стандарти. Обіцяли за доїльний апарат тоже погасити, коли купили його - пішла збирати справки голова сільради - справки не дав і нам ніхто не компенсував 5 тисяч", - говорит Людмила Скорба, производитель молочной продукции.

Те, кто имеет три коровы и больше - скорее исключение из правил. В последние годы все больше украинцев в селах отказываются их содержать. По словам экспертов, буренок у селян осталось в два раза меньше, чем в послевоенном 1946!

"Сьогодні за століття найнижча кількість корів поголів'я тому молока мало і молоко буде дорожчати щомісячно протягом цього і наступного року", - говорит Иван Томич, председатель Союза сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов Украины.

Раньше село, где живет Ирина, считалось молочным - но сейчас - осталось всего три коровы на улицу. Сама женщина говорит: держит Ласуню для детей и внуков, если бы не они - давно продала бы.

"Здають, вже другий рік отак пішло масово люди здають на м'ясо ніхто не хоче тримати ні молодняка не хочуть нічого. А за що тримати? 30 гривень за банку молока, то що, вигідно зараз?" - говорит Ирина Скиба, жительница села Богородчаны.

Местный молокозавод раньше большую часть сырья покупал у селян, но сейчас молоковозы из сел возвращаются пустые. И новые стандарты хоть не прямо, но вынуждают переработчиков искать новых поставщиков.

"Заготовляємо порядка 80% молока для переробки це є молоко яке поступає від фермерських - господарств. Ми можемо позбутися тих 20% заготовленого молока тому, що люди не розуміють, як їм бути чи їх буде держава забезпечувати доїльними апаратами чи буде якась програма", - говорит Виктор Беглый, директор молокозавода.

Такая программа, говорят в министерстве, есть. Рассчитана на 3 года. Государство компенсирует 70% стоимости аппарата, молоковоза и холодильника. На эти цели заложили миллиард гривен. Чтобы получить их, селяне должны объединиться. Нет, не в колхоз. В кооператив.

"Ці присадибні господарства - їм треба об'єднуватись в юридичну особу для того щоб ця юридична особа мала право претендувати на отримання цієї дотації. На сьогоднішній день коштів від держави на допомогу цим господарствам, які здають молоко її немає де факто, тому що програма спрямована більшою мірою тільки для сільгоспвиробників", - говорит Денис Марчук, зампредседателя Всеукраинского аграрного совета.

Но Людмила, впрочем, как и другие селяне, в силу кооперации - не верит.

"Європа вона більше схильна до сімейних ферм, я наприклад теж, бо сімейна вона зацікавлена в процвітанні в якості і нема чого ділити. А коли кооператив - то вони діляться - той більше зробив, той менше", - говорит Людмила Скорба, производитель молочной продукции.

Перейти на евростандарты в молочке - Украина должна была еще с этого января, но дату перенесли на полгода.

"Однозначно з 1 липня нічого не відбудеться. Буде період адаптації 2 роки, може бути і продовжений, ця тема триває вже 10 років", - говорит Иван Томич, председатель Союза сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов Украины.

А пока государство меняет правила игры, люди - растеряны. И просят к евростандартам - добавить еще и евро-поддержку.

"Якщо нам будуть давати кредити як в Європі під 0,1% а не так як у нас 25% беруть кредита то може щось і потянемо", - говорит Юрий Гученко, производитель молочной продукции.

"Люди будуть бунтувати. Будемо дома торгувать, в селі будемо розвозити по точках, все одно торгувать будемо", - говорит Галина Гаркавенко, производитель молочной продукции.

Хотя в Кабмине успокаивают: мол, никакого запрета на продажу молока от частников с первого июля - не будет. Но теперь главное - внятно людям объяснить новые правила. Иначе, селянам, при отсутствии рынка сбыта - придется просто вырезать скот.